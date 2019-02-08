Ученые заново рассчитали объем льда на планете

Ученые представили новые оценки объема ледников во всем мире, кроме Гренландии и антарктических льдов. Их вывод: предыдущие расчеты завышали объем ледников в высокогорной Азии.

Изменение климата вызывает сокращение ледников во всем мире. Сокращение объема талых вод этих ледников также оказывает воздействие на наличие пресной воды. Нехватка талой воды может значительно ограничить водоснабжение многих рек, особенно в засушливых регионах, таких как Анды или Центральная Азия, которые зависят от этого источника воды для сельского хозяйства.

Для оценки того, как будут развиваться ледники и запасы пресной воды, которые они обеспечивают, и как изменится уровень моря, необходима обновленная информация о мировом объеме льда.

Возглавляемая ETH Zurich и Швейцарским федеральным институтом лесных, снежных и ландшафтных исследований WSL, международная команда гляциологов использовала комбинацию различных численных моделей для расчета распределения толщины льда и объема льда около 215 000 ледников по всему миру. Исследователи исключили из своих расчетов морской лед и ледники, связанные с Гренландским и Антарктическим ледовыми щитами.

Согласно данным исследования, совокупный объем льда всех рассматриваемых ледников в настоящее время составляет около 158 000 кубических километров (км3). Последняя доступная оценка датировка несколько лет назад была примерно на 18 процентов выше. Самые крупные ледниковые массы (около 75 000 км3) встречаются в Арктике и составляют почти половину глобального объема ледников. К ним относятся ледники как в канадской, так и в российской Арктике. А также на Баффиновом острове, архипелаге Новая Земля и ледники вдоль побережья Гренландии и норвежского острова Шпицберген.

Вместе с Аляской, высокогорная Азия (регион, включающий Гималаи, Тибетское плато и горы в Центральной Азии) является местом расположения самых больших ледяных масс за пределами Арктики, что составляет в общей сложности 7000 км3.

Исследование показывает, что предыдущие расчеты завышали этот объем почти на четверть. Как считают ученые, в свете этих новых расчетов мы должны предположить, что ледники в высокогорной Азии могут исчезнуть быстрее, чем мы думали до сих пор.

Ранее исследователи подсчитали, что площадь, покрытая ледниками в этом регионе, сократится вдвое к 2070-м годам. Ожидается, что это произойдет в 2060-х годах с ощутимыми последствиями для местного водоснабжения. Ледники высокогорной Азии, по сути, питают крупные реки, включая Инд, Тарим и реки, впадающие в Аральское море. От них зависят сотни миллионов людей.

Для вышеуказанных регионов и в зависимости от модели исследователи ожидают, что к концу века объемы летних талых вод будут на 24 процента ниже, чем сегодня. Эта разница тревожит. Чтобы получить более точную оценку полной протяженности, ученым понадобятся более точные измерения региональных объемов ледников.

В настоящее время для определения толщины ледникового покрова в регионе доступно лишь несколько измерений, что затрудняет лучшую калибровку модели. Основываясь на своих расчетах, исследователи пришли к выводу, что если ледники полностью растают, то, скорее всего, талая вода может вызвать повышение уровня Мирового океана на 30 сантиметров. В период с 1990 по 2010 год таяние ледников способствовало повышению уровня моря примерно на 1,5 сантиметра.

Для их анализа исследователи использовали комбинацию из пяти независимых численных моделей. В этих моделях несколько источников информации, включая контуры ледников, полученные на основе спутниковых изображений и цифровых моделей рельефа поверхности ледников, были объединены с данными о поведении потоков ледников

Это позволяет специалистам сделать вывод о пространственном распределении толщины льда. Для калибровки моделей команда использовала измерения толщины ледникового льда. Но на сегодняшний день такие измерения доступны лишь около 1000 ледников.