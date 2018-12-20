Американские диетологи дают советы по организиции здорового питания

Более 600 000 американцев умирают от болезней сердца каждый год. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, это одна из основных причин смерти в этой стране.

Независимо от возраста и образа жизни включение здоровых привычек будет шагом в правильном направлении. Здоровым быть не трудно. Если вы выбираете правильные продукты и ведете активный образ жизни, вам не грозят многие заболевания.

Вот несколько рекомендаций от американских кардиологов, которые помогут сделать ваше питание здоровым.

Откажитесь от чрезмерного употребления соли. Как рекомендуют специалисты, в день достаточно 2,300 мг. Избыток натрия связан с повышенным артериальным давлением, которое является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Организм человека требует соли, но ее слишком много содержится в обработанной пище. Из чеснока, базилика, розмарина, корицы, имбиря, куркумы и других трав и специй можно сделать пищу вкусной без избыточного количества соли.

Жир уже давно критикуют в американской диете. Это связано с тем, что трансжиры и слишком много насыщенных жиров повышают риск сердечных заболеваний и повышают уровень плохого холестерина.

Но не все жиры плохие. Ненасыщенные жиры, содержащиеся в различных продуктах, таких как оливковое масло, авокадо, льняное семя, грецкие орехи и рыба могут снизить риск сердечных заболеваний при умеренном потреблении.

Омега-3 жирные кислоты являются противовоспалительными и помогают снизить уровень холестерина и триглицеридов. Они считаются незаменимой жирной кислотой, но наш организм не может выработать их, поэтому мы должны получить их из нашего рациона питания. Рыба является отличным источником омега-3. Американская ассоциация кардиологов предлагает есть две порции рыбы каждую неделю. Растительные источники омега-3 включают семена льна и орехи.

Птица и рыба без кожи, а также яйца, бобы, чечевица и орехи являются отличным выбором белка. Если вы предпочитаете есть красное мясо, выбирайте филейные стейки.

Вместо того, чтобы жарить курицу во фритюре, попробуйте запекать ее. Обрезка видимого жира перед приготовлением пищи и удаление любого жира после приготовления также может помочь. Вы можете сделать еще один шаг – хотя бы раз в неделю отказаться от мяса.

Большинство людей знают, что фрукты и овощи полезны для здоровья. Растительная пища является хорошим источником витаминов, минералов, антиоксидантов и клетчатки.

Пищевые волокна, в частности, могут улучшить уровень холестерина и снизить риск сердечных заболеваний, инсульта, ожирения и сахарного диабета 2 типа.

Во время еды заполняйте половину вашей тарелки фруктами и овощами. Чтобы сделать еду разнообразной, включайте в рацион разнообразные растительные продукты.

Чрезмерного употребления сахара стоит избегать, как и жиров. Но, как и жиры, не все сладости равны. Естественный сахар присутствует во фруктах и овощах. Сахар не приносит пользу организму. Зато приводит к увеличению веса, что может ухудшить здоровье сердца.

Американская Ассоциация кардиологов рекомендует ограничить количество сахара в нашем рационе до 6 чайных ложек в день для женщин и 9 чайных ложек в день для мужчин. Вы должны ограничить количество сахара, но не избавлятся от него совсем.

Небольшое количество сахара может быть использовано, чтобы помочь дополнить и улучшить вкус богатых питательными веществами продуктов в вашем рационе, таких как овсянка или простой греческий йогурт.

Выбор в целом здоровой диеты, которая фокусируется на различных цельных продуктах, фруктах, овощах, цельных зернах, постных белках и здоровых жирах - это верный способ выбрать свой путь к здоровому сердцу.