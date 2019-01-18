Червь возрастом в полмиллиарда лет занял свое место на древе жизни

Палеобиологи пролили свет на челюстно-щелкающий вид доисторического червя, используя окаменелости возрастом в полмиллиарда лет, хранящиеся в Смитсоновском институте в Вашингтоне, округ Колумбия.

Амисквия была первоначально описана известным палеонтологом Чарльзом Дулитлом Уолкоттом в 1911 году, который сравнил ее с современными стреловидными червями (chaetognaths) - группой океанских червей, которые являются свирепыми хищниками, оснащенными множеством шипов на голове для захвата небольшой добычи.

Такие организмы встречаются по всему миру в таких местах, как знаменитый Берджесский сланец в канадских Скалистых горах, где их мягкие тела сохранились нетронутыми.

Странные анатомии, представленные этими животными, заставили палеонтологов предположить, что эти организмы представляют собой вымершие существа, которых больше не видно сегодня. И если бы мы свернули часы к кембрию более 500 миллионов лет назад и перезапустили ленту жизни, то, возможно, животные, живущие сегодня, выглядели бы совсем по-другому.

Более чем через 50 лет после того, как Дулитл Уолкотт придумал свою теорию об Амисквии, ученые исследовали ее сходство и отвергли его интерпретацию, так как не смогли найти доказательств канонических хватательных шипов. Вместо этого они предположили, что это может быть ленточный червь или его собственная родословная, отдаленно связанная со всем, что напоминает его сегодня.

В ходе эксперимента образец покрыли дымом хлорида аммония, чтобы выделялся рельеф ископаемого и элементы головы. Интерпретируя эти структуры как набор челюстей, их сходство привело его к мысли о группе животных, называемых gnathiferans, которые включают коловраток, gnathostomulids и micrognathozoans. Эти животные - микроскопические черви с характерным внутренним челюстным аппаратом.

Ученые поняли, что Amiskwia имеет челюсть gnathiferan, но тело червя со стрелками. По мнению ученых, странное сочетание анатомии казалось совершенно чуждым еще в 2012 году.

Были выдвинуты предположения, что между червями-стрелами и гнатиферанами могут быть отношения, основанные на схожести их челюстного аппарата, оба состоят из хитина. Тем не менее, других доказательств, указывающих на связь, такую, как данные филогенетического анализа ДНК было мало.

Однако с тех пор появились новые исследования ДНК. Обнаружилось, что черви-стрелки все более и более тесно связаны в Древе Жизни с Гнатиферой.

Филогенетический анализ, основанный на анатомических особенностях, убедительно показывает связь между этими двумя группами животных, между стреловидными червями и коловратками.

Исследователи находят, что Amiskwia – это стебель родословной стреловидных червей, которые обладают челюстным аппаратом gnathiferan червей. Эта челюсть превратилась в грозные цепкие шипы у живых стреловидных червей, которые сейчас являются важным звеном в морской пищевой цепи.