В небольших группах люди следуют за высокоэффективными лидерами

В то время как мудрость толпы формирует поведение больших групп людей, меньше известно о динамике малых групп и о том, как люди взаимодействуют, чтобы принимать решения, особенно когда дело доходит до появления лидеров. Это явление имеет решающее значение для достижения понимания социальных сетей всех видов.

Исследователи из Инженерной школы Нью-Йоркского университета Тандон изучили, как лидеры возникают из небольших групп людей с течением времени.

Для проведения исследования команда собрала несколько групп по пять добровольцев в каждой для участия в когнитивном тесте, организованном в 10 последовательных турах. Задача состояла в оценке количества точек, отображаемых всего за полсекунды на большом экране.

В каждом раунде участникам предлагалось выбрать один из нескольких ответов с помощью специального кликера, не общаясь друг с другом. Поскольку точки были видны только на мгновение, членам группы, не хватало времени, чтобы их сосчитать, пришлось рискнуть.

Однако эксперименты были структурированы таким образом, чтобы участники могли изменять свои ответы на основе ответов других членов своей группы. После того, как все участники выбрали свои первоначальные ответы, экран, доступный для просмотра всеми, отображал текущие ответы всех членов вместе с их прошлой работой в выборе правильных ответов. Затем участники дали 10-секундное окно для изменения своих ответов на основе ответов других участников группы.

Исследователи, анализируя ответы участников в ходе эксперимента, обнаружили, что люди не выбирали простое правило большинства, как и положено при мудросте толпы. Скорее, они динамически решали, кому следовать при принятии решений, исходя из того, насколько хорошо каждый член группы выполнял свои обязанности в течение долгого времени.

На основании своих наблюдений исследователи сделали вывод о динамической эволюции сети взаимодействия, в которой участниками были узлы, а звенья - последствия социального влияния. Например, исследователи создали связь между одним участником и другим, если первый изменил свой ответ на ответ второго. Скорость сети выросла в течение каждого из туров.

Люди использовали социальную информацию и чем точнее информация, тем большее влияние она оказывала на выбор участников. Таким образом, связь между успеваемостью участников и их социальным влиянием со временем усилилась, что привело к появлению лидеров групп.

Чтобы выявить влияние социальных сетей в динамике развития групп, исследователи отметили, что:

На изменение ответов участников повлияла социальная информация. В среднем участники меняли ответы на те, которые никто не выбирал лишь около 5 процентов времени.

Участники чаще копировались другими, если их выступления были хорошими, даже если их ответы отличались от ответов большинства группы.

Накаяма, ведущий автор проекта, объяснил, что поведение небольших групп разительно отличается от поведения крупных.

Там, где большая толпа примет простое правило большинства, с повышением точности исполнения по сравнению с повторными взаимодействиями, люди больше полагаются на социальную, чем личную информацию, и, как следствие, хорошие исполнители появятся в качестве лидеров группы, оказывая более сильное влияние на других с течением времени.

Исторически сложилось так, что люди рассматривали социальные сети как эквивалент анатомической сети, основанной на статических связях между людьми. Исследователи выдвинули идею о том, что в небольших группах сети развиваются во времени на основе действий.

Эти действия, основанные на времени, похожи на сети в мозге, где физически удаленные нейроны формируют связи с определенной функцией. По мнению ученых, их подход аналогичен изучению нейронных цепей, основанных на том, как они функционируют в мозге, а не на том, как они анатомически связаны.