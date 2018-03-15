Психологи: подростки сегодня более подавлены, чем десять лет назад

Подростки всегда чувствовали себя уязвимыми. Они должны принимать решения, которые будут влиять на всю их жизнь, и им приходится иметь дело со стрессом в школе, их меняющимися телами, новыми чувствами к другим людям из их возрастной группы и многими другими вещами.

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и Ливерпульского университета говорят, что молодые люди сегодня чаще страдают депрессией и причиняют себе вред, чем 10 лет назад.

Современные подростки спят хуже, у них гораздо сильнее выражена депрессия и есть лишний вес, но они более общительны и избегают наркотиков.

Ученые проанализировали данные двух различных групп людей: родившихся в 2000 - 2001 годах и родившихся в 1991-1992 годах. Данные собирались, когда этим людям было 14 лет. Ученые обратили внимание на психическое здоровье, поведение во время сна, употребление психоактивных веществ и многие другие факторы.

Они обнаружили, что уровень депрессии вырос с 9 до 14 %, а самоповреждение увеличилось с 12 до 14 % за это десятилетие. В то же время употребление психоактивных веществ и антисоциальное поведение снизились, но эти проблемы были просто заменены другими большими проблемами.

Современные подростки меньше спят, едят больше нездоровой пищи, меньше занимаются спортом и, как правило, страдают ожирением. Фактически, за десятилетие показатели ожирения среди молодежи почти удвоились, увеличившись с 4 до 7 %. Подростки становятся не только более тучными, они также считают себя менее привлекательными, что может способствовать ухудшению статистики психического здоровья.

Негативные изменения в психическом здоровье и деятельности, связанной со здоровьем подростков, наблюдаются на всех социально-экономических уровнях, по признаку пола и этнической принадлежности. Просто кажется, что люди, родившиеся в 21 веке, менее счастливы и менее активны, что может стать проблемой общественного здравоохранения в будущем.

Ученые говорят, что плохой сон, ожирение и отрицательное отношение к своему телу могут быть связаны с увеличением числа случаев депрессии у подростков. Понимание этих факторов может помочь в разработке рекомендаций, как для подростков, так и для их родителей.

Тем не менее, ученые говорят, что для разработки эффективных стратегий вмешательства необходимо провести больше исследований причин роста депрессии.

Эти несчастные подростки станут несчастными взрослыми. Эта проблема будет продолжаться. Исследователи уверены, что подросткам нужна поддержка и понимание того, что с ними и вокруг них все нормально.