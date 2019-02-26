Астрономы с помощью сети дальней космической связи NASA объявили охоту на магнетары

Магнетары, пожалуй, одни из самых свирепых зверей, населяющих космос. Громкие и неуправляемые, они взрывают свои галактики волнами электромагнитного излучения, проходя гамму от мягких радиоволн до жестких рентгеновских лучей. Они редки и плохо изучены.

Некоторые из этих магнетаров часто выбрасывают много радиоволн. Идеальный способ наблюдать за ними состоял бы в том, чтобы иметь сеть высококачественных радиоприемников по всему миру.

Магнетары слишком нереальны, чтобы поверить. Представьте себе объект, в несколько раз превышающий массу Солнца, втиснутый в пространство не больше маленького городка. И этот экзотический объект вращается быстро, быстрее, чем кухонный блендер.

Эти конкретные объекты являются своего рода пульсарами, а сами пульсары являются экзотическими мертвыми остатками гигантских звезд. В последние мгновения смерти массивной звезды вся масса звезды устремляется внутрь, не имея ничего, чтобы противостоять ей. В течение всего нескольких минут интенсивное давление сжимает ядро все меньше и меньше, превращая все протоны в нейтроны и создавая в процессе пульсар.

Этот звездный пепел поддерживается не обычной физикой, такой как тепло и излучение, а давлением квантового вырождения – простым отказом нейтронов от того же состояния и того же положения.

Известных пульсаров больше двух тысяч, и только пара десятков являются магнетарами, и только четыре из них излучают исключительно сильные радиосигналы. Астрономы не могут ответить на вопрос, почему эти магнетары такие особенные. Возможно, их местная среда настолько богата заряженными частицами, что их естественное радиоизлучение усиливается, но это только предположение.

Группа астрономов использовала сеть глубокого космоса NASA для подробных наблюдений за тремя радиомагнитарами и дополнительным магнетаром, который, похоже, сворачивается и заканчивает свою жизнь. Как и ожидалось, эти объекты быстро изменялись в течение недель и месяцев наблюдений со странными и в настоящее время необъяснимыми изменениями радиоизлучения.