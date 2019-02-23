Тепловые волны влияют не только на земную поверхность, но и на жизнь в океанах. Резкое повышение температуры становится все более интенсивным, сильным и продолжительным в морях. И его последствия разрушительны для морских трав, коралловых рифов, водорослей, планктона и всей пищевой цепи.

Исследование, проведенное Морской Биологической Ассоциацией Плимута и опубликованное в научном журнале Nature Climate Change, как никогда ранее изучает этот феномен. 116 докладов по всему миру и 8 случаев морских тепловых волн в последние три десятилетия, в том числе известное как «Нингалу Ниньо», которое в 2011 году установило рекорд на прибрежной полосе Австралии.

«Тепловые волны в море похожи на пожары, вызванные высокими температурами в лесах», - заявил The Guardian биолог, автор исследования Дэн Смейл. «Влияние, которое они оказывают на жизнь под водой, аналогично: морские водоросли и пучки бурых водорослей умирают на наших глазах, и через несколько недель и месяцев они полностью исчезают с берегов».