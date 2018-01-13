Совы против сов в борьбе за выживание

Исследователи прогнозируют взаимодействие двух видов сов и качество их среды обитания на северо-западе Тихого океана.

Ученые ломают голову над тем, как решить проблему сокращения численности северных пятнистых в их Тихоокеанской Северо-Западной лесной среде обитания.

Новое исследование выясняет причины, по которым пятнистые совы теряют точку опоры в своей среде обитания, прогнозирует будущие условия обитания и взаимодействия видов.

Служба дикой природы США причислила этот вид к исчезающим. Совы других видов начали вторгаться в северную часть хребта пятнистой совы около 50 лет назад и существовали в небольшом количестве. К сожалению, вторгнувшиеся совы являются инвазивным видом и быстро увеличиваются в численности.

По словам ученых, двадцать пять лет назад не ожидалось, что увеличение количества вторгшихся сов приведет к серьезной угрозе для восстановления пятнистых сов.

Вторгшаяся сова конкурирует с пятнистой совой за лучшие места гнездования и охотничьи угодья. Эта сова выигрывает битву и может подтолкнуть пятнистую сову к локализованному вымиранию в регионе в ближайшие несколько десятилетий. Вторгшаяся сова меняет всю экосистему.

Пятнистая сова встречается только на северо-западе Тихого океана и играет уникальную роль в пищевых сетях нетронутых лесов в этом регионе, считают ученые. В то время как вторгнувшиеся совы выполняют некоторые аналогичные экологические функции, они едят более широкий спектр добычи, и есть доказательства, что их вторжение приводит к трофическим каскадам - неожиданному снижению других членов экологических сообществ из-за различий взаимодействия с пищевыми сетями.

Ученые проанализировали относительную значимость условий обитания и конкуренции сов в динамике территориальных популяций в прошлом и будущем на одиннадцати исследуемых территориях. Они также прогнозируют будущие взаимодействия между двумя видами совы в текущих условиях управления и в сценариях с различными уровнями удаления вторгшихся сов или изменения среды обитания.

Но и удаления вторгшихся сов тоже недостаточно. Хотя удаление этой совы может стабилизировать популяцию пятнистой совы в краткосрочной перспективе, восстановление лесов может занять 50 или более лет. Поддержание или улучшение условий обитания является важным фактором, способствующим выживанию пятнистой совы в течение более длительных периодов времени.

Короче говоря, выживание популяций пятнистых сов может зависеть от удаления вторгшихся сов в краткосрочной перспективе и сохранению лесов в долгосрочной перспективе. Исследователи прогнозируют, что эта комбинация приводит к 95-процентной вероятности того, что пятнистые совы будут сохраняться в этих областях в течение 50 или более лет.

Если условия обитания ухудшатся, и запретные совы вообще не будут убраны, пятнистые совы вымрут.

В будущем исследователи надеются понять, как эффективно использовать запрещенные методы удаления совы и где их приоритизировать. Они также хотят определить, могут ли какие-либо условия обитания поддерживать оба вида совы. Могут возникнуть ситуации, при которых пятнистые могут сосуществовать с вторгшимися совами, и эти двое могут поладить.