Исследователи раскрывают новые грани борьбы с ВИЧ

Исследование может способствовать новым методам лечения. Оно раскрывает подробности эволюционной борьбы между ВИЧ и иммунной системой человека, которая в один прекрасный день может улучшить лечение.

Исследование, проведенное в Университете штата Огайо, демонстрирует важную роль одного белка в том, чтобы позволить ВИЧ процветать в клетках человека, несмотря на усилия иммунной системы.

Исследование предоставляет больше информации, чем ранее понимали о роли белка под названием Nef в ВИЧ-инфекции.

Исследователями определины новые модуляторы ВИЧ, которые, как известно, умны и хорошо оснащены для борьбы со своими противниками в человеческом теле.

ВИЧ и иммунная система человека находятся в состоянии войны на протяжении многих лет. Исследование направлено на то, чтобы способствовать усилиям, направленным на то, чтобы дать людям преимущество в этой битве.

Исследуя активность на клеточном уровне в лаборатории, исследовательская группа показала, что белок Nef антагонизирует другой белок, называемый Тим, эффективно уменьшая его способность защищать человеческие клетки и облегчая процветание вируса ВИЧ. Тим расшифровывается как Т-клеточный иммуноглобулин и муциновый домен.

Ученые традиционно считали клетки пассивными сосудами, которые поглощаются вирусами и изменяются в пользу вирусов.

Однако в последние годы вирусологи все чаще отмечают, что клетки выработали сложные защитные механизмы для борьбы с вирусной инфекцией. В свою очередь, вирусы развили механизмы противодействия врожденной иммунной системе клеток.

В предыдущем исследовании исследовательская группа обнаружила, что члены семейства белков TIM способны улавливать вирусные частицы на поверхности клеток, предотвращая их выход из клетки и заражая новые клетки.

Новое исследование продвигает этот вывод, показывая, что Nef может противодействовать активности белков TIM, увеличивая их удаление с поверхности клетки и захватывая их внутри клетки. Существует также взаимодействие между семейством белков TIM и другой группой противовирусных факторов, известных как белки SERINC.

По мнению ученых, очень важно понимать эти взаимодействия, потому что ВИЧ действительно хорошо развивается, чтобы бороться против своего хозяина. Задача ученых - найти потенциальные новые подходы к борьбе. И важно не только искать пути потенциально изменить вирус, но и изменить реакцию хозяина на него и сделать ВИЧ менее патогенным для людей.

Хотя антиретровирусные препараты в значительной степени успешно предотвращают распространение ВИЧ-инфекции, исследователи продолжают поиск потенциальных терапевтических целей, которые могли бы улучшить лечение. Многие десятилетиями работали в надежде разработать жизнеспособную вакцину. Но этот день может никогда не наступить, в основном из-за быстро развивающейся природы ВИЧ.

Возможно, более достижимой целью было бы создание какого-то супер-фактора ограничения, который бы предвидел эволюцию вируса и адекватно боролся с ним. Одна из исследовательских групп изучает эту возможность.

Понимание этой эволюционной битвы может обеспечить новые антивирусные механизмы, которые либо используют защитные механизмы клетки, либо предотвращают противодействие вируса этим защитным механизмам.