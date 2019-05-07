Учёные: Домашняя еда представляет опасность для кошек

Большинство предлагаемых им блюд не обеспечивают их всеми необходимыми питательными веществами. Более того, часть из них содержит токсичные ингредиенты, потенциально опасные кошачьему организму.

Учёные, работающие в Калифорнийском университете, пришли к неожиданному выводу. Домашняя еда представляет опасность для кошек. Более того, она может стать для них просто губительной.

Оказалось, что большинство блюд, которые предлагают хозяева своим пушистым любимцам, не могут обеспечить их поступлением в кошачий организм всех питательных веществ.

Более того, в некоторых рецептах содержатся вещества, которые для кошек потенциально токсичны.

Учёные провели анализ 114 кошачьих рецептов, содержащихся в различных книгах и онлайн-источниках. В 40% из них не содержались инструкции о том, каким должно быть кормление.

В остальных отсутствовали подробности, или же они имели неясные характеристики.

Лишь некоторые из рецептов отличались достаточным количеством информации для того, чтобы понять, какое в них содержалось питание и достаточно ли его для того, что бы удовлетворить насущные потребности всех взрослых кошек.

Как оказалось, такового не было ни в одном из предлагаемых рецептов. Таким образом, домашняя еда не могла дать пушистым любимцам всех необходимых им питательных веществ.

В подавляющем большинстве рецептов отсутствовала необходимая концентрация трёх и более питательных «кошачьих» веществ.

В некоторых из них этот показатель был и более угнетающим. Если следовать им, кошка регулярно недополучала бы до 19 питательных веществ, которые считаются для неё основными.