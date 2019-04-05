США производит низкокалорийный сахар из соевой шелухи

Недавно считалось, что шелуха сои самый бесполезный продукт переработки, у которого нет ценности.

Во время измельчения соевых бобов, то получается три конечных продукта – масло, белок (шрот) и шелуха. Из всех полученных продуктов, именно шелуха не имеет никакой ценности. Так считалось до недавнего времени, пока ученые не нашли ей применение. В США из нее стали производить низкокалорийный сахар (ксилоза). Один из специалистов поведал, что на одном заводе в Луисвилле стали изготовлять данный продукт и использовать модифицированные оболочки в полимерных композитных нитях для 3D-печати. Дело в том, что в шелухе есть клетчатка и гемицеллюлоза с лигнином и пектином, которые скрепляют нужные соединения.

Первым применяемым шагом является избирательное отделение гемицеллюлозы из шелухи. Из данного вещества специалисты могут выделить низкокалорийный сахар, который можно использовать как подсластитель для больных диабетом. Также такой сахар можно применять при изготовлении биопластика и биотоплива. Отметим, после обработки соевой шелухи остается специальное волокно (целлюлоза), которую можно использовать в промышленности.