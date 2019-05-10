Космические путешествия провоцируют повреждения суставов – Учёные США

К такому выводу пришли специалисты больницы Генри Форда. Они обследовали мышей, побывавших на российском космическом корабле.

В итоге, американские учёные пришли к однозначному выводу. Космические путешествия провоцируют повреждения суставов. Тема исследования является тем более актуальной, что сейчас США планируют организацию высадки на Луну и отправку первых астронавтов на Марс.

Ученые США смогли обнаружить у «космических мышей» наличие ранних признаков по разрушению их хрящей. Видимо, их костно-мышечная система подверглась негативному воздействию сниженных биомеханических сил, которыми грызуны подвергались при своём полёте.

В то же время, это исследование является первым из тех, которые посвящены этой проблеме. Следовательно, итоги эксперимента преждевременно экстраполировать на человеческий организм.

Однако, уже полностью доказано, что длительное пребывание в космосе оказывает на него значительное влияние. Ему подвергается не только иммунная система и кровяное давление, но, даже, форма глаз.

В то же время, исследования мышей, побывавших в космосе, показало тревожные результаты. Учёные США отметили, что у них были очень явными разрушения, произошедшие в суставном хряще.

По всей вероятности, это связано с тем, что в космосе мыши ощущали явную нехватку гравитации. Они попали в среду, в которой пропала нагрузка, к которой они привыкли на Земле.

Исследователи предполагают, что нечто подобное может произойти и с человеческими суставами. Правда, это займёт значительно более продолжительное время.

Это давно не секрет. Воздействие биомеханических сил в космосе имеет огромное отличие от тех, к которым человек привык на Земле. Там на его костно-мышечную систему оказывается постоянная «нагрузка».

Она может происходить во время самых обычных, повседневных действий. Это не только поход в магазин. Это даже комфортное положение на диване перед телевизором. Сила тяжести продолжает влиять в любом случае.

В космосе гравитация становится нулевой. Это является причиной атрофии мышц и деминерализации костей после длительного пребывания в невесомости.

После возвращения астронавтов на Землю, эта проблема устраняется. Однако, здесь есть один момент.

Мыши показали, что разрушения могут появиться в хряще. А вот эта ткань, практически, не подлежит восстановлению. Следовательно, вопрос о том, будет ли такой эффект в человеческом организме при длительном пребывании в космосе, становится очень актуальным.

Мыши провели в невесомости на российском космическом корабле 30 дней. После этого у них были отмечены проявления того, что на земле называется остеоартрит. Проще говоря, у них началось разрушение хряща и экспрессия генов.

Если нечто подобное станет происходить и с человеческим организмом, это может стать огромной проблемой в освоении дальнего космоса.

Специалисты США предлагают учитывать данные, полученные при своём эксперименте, при подготовке дальних полётов с длительным нахождением в космосе.