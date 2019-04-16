Ученые смогли подобрать лекарство онкобольному за счет мух-дрозофил

Впервые американским ученым удалось излечить пациента с метастазирующим раком кишечника двумя специальными курсами химиотерапии. Персональный метод лечения был подобран «при помощи» мух дрозофил. Об этом сообщает журнал Science Advances.

Как оказалось, для излечения 53-летнего мужчины ученые специально создали индивидуальную модель рака кишки на мухах-дрозофилах. Затем на участниках эксперимента была подобрана комбинация препаратов, которая в итоге помогла пациенту.

Эксперимент проходил следующим образом: ученые взяли у мужчины образцы его опухоли, из них выделили ДНК и проанализировали их на наличие онкоассоциированных мутаций. Удалось обнаружить 10 000 мутаций, однако, специалисты выбрали только 9 из них (самых значимых). При этом выбранные мутаций были найдены в онкогене KRAS.

Дальше мутации были «занесены» мухам в гомолог гена KRAS, а действие их онкосупрессоров (генов замедляющих развитие раковых клеток) нейтрализовали с помощью микро РНК, которые синтезируются только в клетках кишечника мух.

После мух начали лечить. Для этого эксперты перебрали множество препаратов. И им удалось подобрать правильную комбинацию препаратов.

Таким образом, в курс лечения пациента вошла комбинация траметиниба с золедронатом. И вот спустя три месяца после начала лечения, раковые рычаги у мужчины сократились вдвое. Отметим, что через 11 месяцев «действие» препаратов закончилось и ему назначили другое лекарство.

Авторы новой программы сообщили, что дальнейшие эксперименты они проведут на мышах, это буде хоть и более трудоёмкий процесс, но зато эффективней прошлого.



