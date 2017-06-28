Ученые: Найдены самые древние паразиты человека

Самым древним паразитам около 9 тысяч лет.

Археологи проводили раскопки на руинах неолитического города Чатал-Хююк на юге Турции. Ими были обнаружены - копролиты (окаменелые экскременты) и почва из захоронений. Возраст обоих образцов – 7100-6150 гг. до нашей эры.

Доставив образцы в лабораторию, ученые изучили их. Выяснилось, что в двух копролитах есть яйца паразитических червей, то есть это говорит о том, что жители этой местности определённо были заражены кишечными паразитами.

Появилась версия, что люди начали резко заражаться паразитами, после того как перешли от кочевой жизни - к оседлой. В итоге, люди стали меньше передвигаться, а значит, их стало становиться больше, что привело к учащенным контактам друг с другом и с отходами своей жизнедеятельности.

Исследования археологов были опубликованы в журнале Antiquity.