Российские космонавты отправятся в космос с «Кенгуру»

«Кенгуру» – это профилактический тренажёр, который поможет российским космонавтам в пилотируемых миссиях на Луну.

На данный момент ещё неизвестно, какой внешний облик будет иметь «Кенгуру», но ясно то, что он будет работать по принципу батута, оттого и «возможное» название. Для создания тренажера нужно разработать соответствующую систему виброизоляции. Об этом журналистам ТАСС сообщила доктор биологических наук Елена Фомина.

Отметим, что в марте этого года на предприятии «Энергомаш», специализирующегося на производстве и разработке мощных жидкостных двигателей, заявили, что РФ отстаёт от конкурентов в создании сверхтяжелой ракеты, которая будет осуществлять полёты на Луну и Марс.

Добавим также, что в апреле 2014 года от Дмитрия Рогозина, занимавшего на тот момент пост вице-премьера, поступило заявление, в котором он посоветовал США доставлять американских астронавтов на МКС на батуте.



