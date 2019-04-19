Ученые: Астроциты могут защитить нейроны от гиперактивности

У клеток мозга есть особенность – сбор поврежденных липидов, выделяемых гиперактивными нейронами, а затем делать из этих частиц энергию.

Ученые выяснили, что астроциты могут защитить нейроны от геперактивности. Такой процесс проходит так: клетки мозга собирают испорченные липиды, которые выделяют гиперактивные нейроны, а после превращают их в энергию. Это позволяет защититься нейронам от последствий сверхактивности. Дело в том, что когда нейрон работает оперативно, липиды повреждаются и могут стать токсичными. Несмотря на это, нейроны продолжают работать как обычно и своим влиянием уменьшают нагрузку астроциты. Ученые пришли к такому выводу после наблюдения. Выяснилось, что гиперактивные нейроны могут делать испорченные жиры, соединенные с липидными частицами.

В ходе исследования оказалось, что побуждение нейронов стало причиной сбора липидов и выделении жирных частиц. Затем астроциты удаляли частицы и увеличили работоспособность генов, задействованных в производстве энергии. После этого специалисты решили, что астроциты пересылают испорченные частицы в свои митохондрии, тем самым превращая отходы в энергию.