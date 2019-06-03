Ученые: Одной из причин бессонницы является свет

Свет может не только нарушить биологические часы человека, но и нарушить выработку мелатонина.

Специалисты говорят, что одной из причин бессонницы является свет, который может нарушить не только биологические часы организма, но и мешать производству мелатонина. Отметим, многие эксперименты доказали, что искусственный свет вреден перед сном. Также опыты доказали, что он вызывает вредные последствия. Однако главной опасностью является излучение от экранов различных устройств. Ученые советуют перед сном пользоваться приглушенным освещением, а примерно за два часа до отхода ко сну не сидеть за гаджетами.

Последние эксперименты по данному вопросу показали, что даже самое слабое освещение влияет на процессы, которые происходят во время ночного отдыха. Эксперты решили собрать информацию о действиях организма во время сна при зажженных свечах. Оказалось, что в таких условиях нарушается выработка мелатонина. В итоге исследователи заключили, что спать необходимо в полной темноте, чтобы в организме не нарушались никакие процессы, и он работал как положено.