Астрономы: Доказано существование аккреционного диска вокруг черной дыры Млечного Пути

Черная дыра, окруженная аккреционным диском, чрезмерно «спокойна». Астрономы приступили к детальному изучению этого объекта.

Стрелец A* (сокращенно Sgr a*) – это сверхмассивная черная дыра, которая «проживает» недалеко от границы созвездий Стрельца и Скорпиона. Её обнаружили с помощью интерферометра 13-15 февраля 1974 года. Масса объекта составляет 4 миллиона солнечных масс.

Sgr a* относится к «недоедающим черным дырам», ведь её газы недостаточно светятся, это означает, что она не имеет достаточно «пищи», - рассказывает астрофизик Елена Мурчикова.

В исследование задействовали ALMA - комплекс радиотелескопов, расположенный в чилийской пустыне Атакама. Астрономам удалось обнаружить продолговатый диск, с промежутком в середине, где находится черная дыра. При этом волны света на обеих сторонах диска «проявлялись» по-разному. На основе этого явления было определено – одна сторона диска движется к планете Земля, а другая означает, что диск вращается.

Ученым также удалось определить массу аккреционного диска - от 0,00001 до 0,0001 массы Солнца. Интересно то, что активность диска удалось зафиксировать только с помощью ALMA, поскольку телескоп Keck с этой миссией не справился.



