Ученые объяснили, как энергетики влияют на организм человека

Ученые из германского Федерального института оценки рисков определили, какие последствия могут быть в случае чрезмерного употребления энергетиков подростками.

Согласно проведенных исследований было выяснено, что употребление литра и более энергетических напитков в день, может привести к серьезным проблемам со здоровьем. У испытуемых подростков, которые выпивали по литру энергетиков, наблюдалась отдышка, учащенное сердцебиение, тошнота, а также нервозность и дрожь в мышцах.

Учеными отмечается, что умеренное употребление энергетиков не ведет к подобным ухудшениям здоровья. Стоит отметить, что помимо кофеина, энергетики содержат, таурин, глюкуронолактон или инозит. Допустимой нормой употребления кофеина является не более 3мг кофеина на 1кг тела.

Исследователи, рекомендуют соблюдать нормы употребления энергетиков во избежание развития сердечно-сосудистых болезней, в особенности у молодого поколения.

Считается, что в небольших количествах энергетические напитки способны ускорять реакцию, прибавлять силу и энергию.