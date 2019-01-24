Геолог оценил вероятность извержения Йеллоустонского супервулкана

В районе этого «супервулкана» каждый день фиксируется большое количество подземных толчков, и такое явление – как землетрясение, может поспособствовать его извержению.

Американский геолог Венди Стовалл решил вычислить риск извержения Йеллоустонского вулкана и последствия от него. Об этом сообщает «Полит Россия».

Руины кратера Йеллоустонского супервулкана были обнаружены в 1960-е гг. — по спутниковым снимкам. Как показали исследования, под кратером расположен огромный пузырь магмы глубиной более 8 км. Первое извержение произошло 2, 1 млн. лет назад, тогда вулканические выбросы поднялись до верхнего слоя атмосферы, а вулканический пепел покрыл более четверти территории Северной Америки. После этого вулкан просыпался ещё два раза.

Стовалл объяснил, что риск извержения Йеллоустонского супервулкана 1: 1000000, однако если брать в расчёт много других факторов, в том числе и землетрясение, тогда вероятность катастрофы значительно увеличивается. Геолог утверждает, что за вулканом нужно наблюдать ежедневно, чтобы предвидеть внезапное извержение.

Добавим, что правительство США профинансировало НАСА для создания проекта, который предупредит об извержении, если не остановит его. В ведомстве предложили построить крупную геотермальную электростанцию на территории супервулкана.