Учёные определили нейроны, включающие у мышей «песню любви»

Специалисты нашли их скопление в мозге грызунов. Оказалось, что они обладают решающим значением для ультразвуков, издаваемых самцом в период ухаживания за самкой.

Американские учёные, работающие в Университете Дьюка, смогли определить особые нейроны. Именно они включают у мышей «песню любви», которую те демонстрируют в период своего спаривания.

Учёные во время своих исследований сосредоточились на среднем мозге. Также эта область известна, как центральное серое вещество.

Предыдущие опыты позволили предположить, что именно это место и есть ключевой игрок в цепи вокализации грызунов.

Американские учёные пошли дальше. Они применили особую технологию, которая также была разработана в Университете Дьюка. С помощью неё им удался поиск и изоляция специфический нейронов, которые участвуют в схемах центрального серого вещества. Затем они приступили к экспериментам с ними.

Также специалисты применили генетический метод, носящий название «захват активированных нейронных ансамблей».

Исследователи занимались избирательным включением нейронов. В итоге они заставили мышь-самца петь, даже в том случае, если он находился один и вовсе не собирался заниматься привлечением внимания потенциальной партнёрши.

Учёные пошли дальше. Им удалось и «выключение» этих нейронов. При этом у самцов грызунов начисто пропадала способность к пению, даже в период ухаживания за самками.

В итоге, самки проявляли намного меньшую заинтересованность в самцах, отличающихся молчанием. Учёные считают, что ключ для выживания мышей именно в их способности петь.

Включение и выключение отвечающих за это нейронов проводилось при помощи оптогенетики. Учёные вживили рецепторы опсины в мембраны нервных клеток мышей. Те могли реагировать на свет, производя активизацию или дезактивацию соответствующих нейронов.

В итоге двух экспериментов было получено твёрдое доказательство того, что у обнаруженной популяции нейронов существует отдельная особенность. Это ключевой канал, который связывает поведение и голосовое общение. Это своеобразные «ворота» для того, чтобы вокализация осуществлялась, как таковая.

Выводы были такими – у звука одна из главных ролей, когда мыши осуществляют свой брачный ритуал.

Однако, отдельные части в мышиных песнях определяют, всё же, не те нейроны, которые участвовали в опытах.

Американские учёные уже запланировали следующие исследования, в которых они будут опираться на данные предыдущих опытов.

Они надеются проследить, как центральное серое вещество и его нейроны осуществляют связь не только с голосовым аппаратом, но также с лёгкими и ртом мышей.

Помимо того, будет исследоваться, как ведёт себя поведенческий центр мозга. Именно он делает сообщение самцу, что рядом находится самка. Следовательно, для привлечения её внимания нужно начинать петь.

В целом, полученные данные уже могут найти и своё практическое применение. В частности, после некоторых доработок, ими можно воспользоваться для сокращения популяции мышей, если она стала чрезмерной.