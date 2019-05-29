Выводы ученые сделали благодаря новому исследованию, проведенному на крысах.

Американские эксперты поведали, как можно укрепить краткосрочную память. К выводам ученые пришли благодаря новому исследованию, проведенному на крысах. Специалисты говорят, что способность к выработке навыков увеличивало влияние на гиппокамп – центр мозга, отвечающий за память. В результате исследования на грызунах эксперты заметили сигнальную активность клеток гиппокампа. Это было выявлено во время того, как крысы выполняли задания на память.

После этого ученые произвели клетки данного отдела мозга, чтобы добавить активные нейроны к природной последовательности острых волн. В результате оказалось, что качество памяти грызунов улучшилась на 10-15%. Это привело к тому, что крысы намного быстрее находили еду в лабиринте.