Учёные: Люди мешают жирафам заводить друзей

Животные предпочитают общаться только в тесном кругу сородичей и не заводить новых знакомств, если чувствуют близость человеческого жилья.

Команда ученых из университетов Цюриха, Пенсильвании и института Макса Планка провели исследование. В котором изучили социальное взаимодействие жирафов в Танзании. Результаты изысканий эксперты опубликовали в британском специализированном журнале Journal of Animal Ecology. 6 лет эксперты собирали информацию о поведении жирафов, которые обитают в пределах национального парка Тарангире. Учёные выяснили, что жирафы имеют свои поведенческие последовательности, у них также есть иерархия и способы связи между собой. Вместе с тем, вблизи человеческих поселений эти млекопитающие демонстрируют замкнутость и сдержанность. Животные сбиваются в группы по 60-90 особей и коммуницируют только в этом составе. Никакого общения с представителями других групп, даже если они живут рядом, не происходит. В то же время животные, которые обитают вдали от деревень, выходят за границы своих общин.

Руководитель группы исследователей Моника Бонд из Цюриха подчеркивает, что чаще общаются между собой самки, так как они сопровождают своих малышей для совместного кормления. На примере самок, обитающих вблизи деревень масаи, ученые убедились, что даже в пределах группировки жирафы держатся более настороженно и сделали вывод, что это люди мешают длинношеим млекопитающим заводить друзей.

И хоть местные жители относятся к жирафам хорошо, не видят них объект для охоты и не воспринимают их как животных, что отбирают прокорм у домашнего скота, в регионе достаточно браконьеров, которые и пугают жирафов. Примечательно, что джипы с туристами пятнистых красавцев не пугают, а пешим путешественникам не доверяют.