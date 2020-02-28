Учёные РФ: приходящие на Землю нейтрино рождаются в центрах далёких галактик

Источник загадочных космических частиц — чёрные дыры, считают астрофизики.

Вопрос, откуда берутся загадочные космические частницы нейтрино, исследователей со всего мира волнует уже многие годы. Приблизились к разгадке этой тайны учёные РФ, которые, сопоставив многолетние наблюдения, пришли к выводу, что приходящие на Землю частицы рождаются в ядрах далёких галактик. Результаты своей работы российские астрофизики опубликовали в научном издании Astrophysical Journal.

Открытие принадлежит учёным, работающим в трёх крупнейших университетах России: Физическом институте имени Лебедева, МФТИ и Институте ядерных исследований РАН, как сообщает Полит.ру. В рамках работы исследователи сравнили данные, собранные нейтринным телескопом IceCube из Антарктиды за последние 10 лет работы, с наблюдениями неба и данными российского телескопа РАТАН-600.

Согласно современным представлениям об устройстве Вселенной, в центрах далёких активных галактик расположены сверхмассивные чёрные дыры. Именно они, как говорят авторы открытия, и являются источником загадочных космических частиц. Установлено это было благодаря обнаружению связи между вспышками в центрах галактик и направлением прихода загадочных частиц из космоса.

Предполагается, что падение веществ на сверхмассивную чёрную дыру провоцирует выброс отдельных частиц со скоростью света, в результате чего и рождаются нейтрино.

Теперь астрофизики намерены проверить результаты своей работы, а также глубже изучить механизм рождения нейтрино в чёрных дырах. Сообщается, что для дальнейших исследований будет привлечён телескоп Baikal-GVD.