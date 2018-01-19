Учёные установили, что светловолосы люди живут дольше темноволосых

Продолжительность жизни и цвет волос напрямую связаны с работой гипофиза.

В результате исследований, проводившихся многонациональной группой учёных, выявлена связь между работой гипофиза, пигментацией и началом пубертатного периода. Отчёт основан на анкетировании и изучении генотипа более 200 тыс. человек.

Анализ данных показал, что у светловолосых людей позже начинается половое созревание и они с большей вероятностью доживают до преклонного возраста. Генные цепочки, отвечающие за процессы пигментации и развития половых желез, находятся рядом и регулируются гормонами, которые вырабатывает гипофиз. Долгосрочные последствия для здоровья напрямую коррелируют с цветом волос анкетированных людей. Дополнительно к этому ученые установили, что светловолосые люди реже темноволосых страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и имеют меньший шанс заработать инсульт, либо инфаркт.

На данный момент учёные пытаются выявить зависимость продолжительности жизни от пола человека и определить, кто от природы дольше живёт, женщины или мужчины. Они уверены, что человечество в дальнейшем сможет выявлять и менять генные сигналы, тем самым, это позволит увеличить среднюю продолжительность жизни.