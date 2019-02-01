Учёные США объяснили похолодание климата в Антарктиде таянием ледников

Получен ответ, почему температура поверхностных вод Южного океана снижается, в то время как весь мир нагревается.

Изучение Южного океана представляет большой интерес для науки, но сложные условия зачастую препятствуют исследованиям. Вопреки всем прогнозам и симуляциям, поверхностные воды океана не нагреваются, как весь остальной мир, а охлаждаются. Решить эту загадку взялись учёные из Массачусетского технологического института. Своё объяснение похолодания климата в Антарктиде они опубликовали в научном журнале Geophysical Research Letters.

Один из соавторов статьи Ида Грин Джон Маршалл ранее уже занималась исследованием Южного океана. В своей прошлой работе она предположила, что похолодание связано с выбросами парниковых газов и западными ветрами, которые и продувают воды океана с северной части Антарктиды. Однако такое объяснение решало загадку только наполовину.

Глубже вопрос таяния ледников изучила главный автор статьи Крейг Рай, которая и обратила внимание, какое влияние этот процесс оказывает на климат. Вместе учёные из США провели серию экспериментов с глобальной климатической моделью, вводя в расчёты увеличение объёма талой воды вокруг Антарктиды.

Сравнив свои результаты с данными реальных наблюдений, исследователи подтвердили свои предположения. Таяние ледников действительно приводит к охлаждению поверхностных вод океана, провоцирует снижение солёности, вследствие чего расширяется ледовый покров.

Как сообщает MIT News, результаты работы учёных помогут точнее спрогнозировать изменения климата на Земле и ответить на вопрос, к чему в будущем стоит готовиться.