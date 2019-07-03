Медэксперт: Использование смартфона перед сном вредно для мозга

В темноте яркие вспышки на экране могут раздражать зоны главного органа человека.

Множество людей перед сном несколько минут обязательно поводят в социальных сетях или за просмотром фильма в своём смартфоне. Но, как оказалось, использование «умного» гаджета перед сном вредно для головного мозга. Об этом рассказал медицинский директор DocDoc.ru Владислав Мохамед Али, а результаты интервью опубликовало информагентство «Прайм».

Как объяснил эксперт, перед сном человек чаще всего смотрит на яркий экран уже в темноте, приготовившись видеть сны. Экран смартфона слишком яркий, светится интенсивно, поэтому, так или иначе, влияет на мозг. Это раздражает рецепторы и некоторые зоны, что может спровоцировать головные боли. Особенно аккуратными нужно быть людям, у которых сотрясение мозга. Они должны минимизировать ночные посиделки в смартфоне для своего же здоровья.

Современные разработчики смартфонов оснащают их функцией «ночной режим». Экран перестаёт быть слишком ярким, синие оттенки заменяются более тёплыми, что менее влияет на глаза. Таким способом можно сохранить остроту зрения и не навредить головному мозгу, если ночные посиделки в смартфоне просто необходимы.



