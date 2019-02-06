Учёные создали мини-датчик, определяющий состояние здоровья по поту

Устройство будет полезно в медицине и спорте, уверены исследователи из университетов Пенсильвании и Сянтань.

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Инновационный прибор, определяющий состояние здоровья человека по секрету потовых желез, создали учёные из университетов Пенсильвании и Сянтань. Результаты работы ведущие авторы исследования Ин Сюэ Чжа, Сюфен Ван и «Ларри» Ченг опубликовали в научном журнале «Lab on the Chip».

Устройство представляет собой мини-датчик, прикрепляющийся к коже в области потовых желез как пластырь. Прибор с несколькими камерами собирает частицы пота и сохраняет их внутри. После пот анализируется с помощью колориметрического метода.

Разработка китайских и американских учёных также позволяет анализировать пот, выделяющийся в разное время при разных обстоятельствах.

Источник: Дженнифер М. Макканн/ Penn State.

Как сообщает издание «Phys.org», для анализа состояния организма используются такие биомаркеры, как уровень pH, глюкозы и натрия. С помощью этих индикаторов можно как диагностировать заболевания, так и отслеживать их прогрессирование.

Кроме того, полезен мини-датчик будет и в индустрии спорта, уверены учёные. С его помощью можно контролировать перегрев тела и регулировать уровень физической нагрузки для индивидуального подбора оптимальной программы тренировок.