Учёные США выяснили секрет планирующего полёта украшенных древесных змей

На дальность и стабильность прыжка влияет волнообразные колебания тела рептилии.

Chrysopelea ornata путешествует по воздуху. Фото: LiveInternet.

Способность некоторых видов пресмыкающихся совершать дальние прыжки хорошо известна. Совсем недавно, сообщает Physics Nature, учёные из Политехнического университета Вирджинии в США выяснили секрет полёта украшенных древесных змей.

Исследователь Исааак Йитон долгое время пытался разобраться, что помогает совершать Chrysopelea ornata длительный планирующий прыжок, которым пользуются пресмыкающиеся для передвижения с дерева на дерево. Более того, змею не пугает бросок на землю с впечатляющей высоты.

Чтобы определить особенности движений рептилии во время полёта, к её спине прикрепили светоотражающий маркер и, с помощью высокотехнологичных видеокамер, зафиксировали прыжок.

Выяснилось, что для планирующего полёта украшенная древесная змея складывается спиралью, после этого стремительно выбрасывается, распрямляется, «втягивает» брюхо, её тело сплющивается, и в результате происходит эффект планера, ловящего потоки воздуха.

Компьютерное моделирование зафиксировало волнообразные движения тела пресмыкающегося от головы до хвоста, которые влияют на дальность и стабильность полёта. Известны случаи, когда Chrysopelea ornata совершала прыжки с высоких деревьев на расстояние до 100 метров.