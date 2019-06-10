Британские ученые создали и испытали робота-химика

Машина самостоятельно проводит опыты и может полностью автономно работать несколько дней.

робот химик. Фото: naked-science.ru, ieidiseis.gr

Британские ученые из университета Ливерпуля создали и успешно испытали роботизированного исследователя-химика. Машина соизмерима по масштабу с человеком, но гораздо тяжелее и выносливее.

Вес робота 400 кг. Он обладает лазерным зрением, его процессор может анализировать данные в 10-мерном пространстве и принимать самостоятельные решения. За первые 8 дней работ-химик провел 688 экспериментов, находясь в рабочем режиме 172 часа. Остальное время заняла подзарядка. И за это время кибер-ученый успел сделать свое первое открытие — нашел новый сверхактивный катализатор.

Программист Бенджамин Бургер отметил, что самой сложной задачей при создании робота было обеспечить его надежность. Робот должен был уметь автономно работать в течении многих дней. И это команде удалось. Ошибается кибер-химик редко.

Профессор Эндрю Купер, руководивший проектом, отмечает, что целью разработчиков было создание именно автомата-исследователя, а не очередного «автоматического инструмента». Это позволит ученым решать более сложные задачи на принципиально более высоком уровне. Поскольку «новый супер мощный член команды» освободит ученых от необходимой рутины.