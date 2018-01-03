Сбежавшая черепаха проползла 300 метров за полгода

Сбежавшая от своих хозяев черепаха проползла 300 метров за полгода. Рептилия была обнаружена в критическом состоянии.

Любимица семьи, черепаха Таллула, сбежала из дома своих хозяев в июле 2017 года. Она во время прогулки провалилась в кротовую нору. Девочка, которой принадлежала черепаха, и ее мама бросили все силы на поиски Таллулы. Они обыскали прилегающую к дому территорию, распространили в округе объявления с информацией о пропаже, а также обзвонили все зоомагазины. Однако усилия были безрезультатны.

Надежда найти черепаху постепенно гасла. Хозяйка даже выкинула коробку, в которой жила питомица.

Но 24 января сбежавшая черепаха была обнаружена на территории школы, которая располагается в 322 метрах от дома хозяйки рептилии.

Черепаха выглядела нездоровой. Она сильно потеряла в весе, на коже появились пятна красного цвета, а глаза были воспалены. Ее доставили к ветеринару.

Предполагается, что рептилия добралась до школьной территории еще летом, а там она впала в спячку. Однако хозяйка не понимает, как черепаха самостоятельно смогла преодолеть дорогу с интенсивным движением, которая разделяет ее дом и школу.