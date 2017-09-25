Московский автосалон пропустят 30 автопроизводителей

Уже 30 мировых автопроизводителей решили не участвовать в Московском автосалоне, который в 2018 году откроется 29 августа и завершится 9 сентября. Своё участие подтвердили всего восемь компаний, причём привезти новинки на мероприятие обещал только «АвтоВАЗ».

Перечень компаний, отказавшихся от участия в Московском мотор-шоу, включает как импортёров, так и марки, локализировавшие производство в РФ. Окончательное решение не участвовать в мероприятии приняли Audi, Skoda, BMW, Mini, Mercedes-Benz, Smart, Porsche, Land Rover, Jaguar, Peugeot, Citroёn, Volvo, Geely, Chery, Hawtai, Haima, Changan, SsangYong, Nissan, Datsun, Infiniti, Mazda, Toyota, Lexus, Honda, Subaru, Suzuki, Cadillac, Chevrolet и Ravon.

Руководители многих автобредов посчитали участие в ММАС-2018 неэффективной тратой средств и пожелали сосредоточиться на мероприятиях, которые больше ориентированы на клиентов, а также локальных акциях.

Участие в автосалоне в Москве подтвердили марки LADA, УАЗ, Renault, Hyundai, Kia, Volkswagen, Lifan и Haval. Из всех участников к мировым премьерам готовится только «АвтоВАЗ». Ожидается, что компания покажет публике прототип новой «Нивы», серийную версию LADA Vesta Cross и обновлённую Granta. Остальные привезут автомобили, которые уже дебютировали на других автовыставках.