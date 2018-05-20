Исаак Калина: возможности Московской электронной школы будут интегрированы в Российскую электронную школу

Предусматривающее интеграцию Московской (МЭШ) и Российской электронных школ соглашение было подписано на самом высоком уровне. Это сделали глава Минобра РФ Ольга Васильева и столичный градоначальник Сергей Собянин. Об этом, ссылаясь на лидера столичного Депобразования Исаака Калину, проинформировал портал PROHITECH.RU. Как рассказал Исаак Иосифович, под эгидой МЭШ к концу текущего года абсолютное большинство столичных школ будут технологично оснащены. Речь, в частности, идет о передаче им ноутбуков и электронных панелей.

Министр напомнил, что наполнение МЭШ контентом осуществляют учителя. Это естественный процесс, ведь опытному педагогу не нужны подсказки, какие сценарии урока лучше других. Важно также отметить, что контент «сверху» МЭШ не навязывают.