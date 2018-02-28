Власти Москвы хотят прояснить ситуацию с увольнением учителя за поход в театр

Департамент образования Москвы просит худрука театра «Модерн» Юрия Грымова сообщить конкретную информацию о школе, в которой якобы уволили учителя за просмотр вместе с учениками постановки «О дивный новый мир».

Об этом факте Грымов рассказал, выступая на радиостанции «Говорит Москва». По его словам, в театр на постановку Олдоса Хаксли пришла группа старшеклассников вместе с учительницей. Позже кто-то из детей, видимо, рассказал, что речь в спектакле идет о «свободной любви». Разговоры дошли до директора школы, который, не разобравшись, уволил педагога.

При этом режиссер настаивает, что ничего «запретного» в постановке нет, она рассчитана на возраст зрителей старше 16 лет и поставлена на доступном для молодых людей языке. Он говорит, что хотел бы выяснить номер школы и фамилию ее директора, чтобы пригласить его посмотреть спектакль.

Теперь к поискам директора учебного заведения готов подключиться профильный департамент Москвы. Его заместитель Игорь Павлов заявил, что его подчиненные пытались выяснить в театре, из какой именно школы к ним приходили ребята, но ответа не получили. Ведомство готово инициировать проверку, если факт увольнения учителя подтвердится. «Мне трудно предположить, что в современной московской школе возможно увольнение педагога за его культурные предпочтения», - подчеркнул Павлов.