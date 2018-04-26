Сергей Бачин рассказал зачем тратить миллиарды на производство продуктов от «счастливых коров»

Ведущий производитель «органики» в России, девелопер и владелец холдинга «АгриВолга» Сергей Бачин рассказал зачем он считает нужным вкладывать миллиарды в производство продуктов от «счастливых коров».

В своем ответе, Сергей Викторович подчеркнул, что человек должен заботиться не только об одежде, обустройстве своего дома и образовании детей, но и о том, что он ест сам и дает своим детям.

Производитель органики не утверждает, что вся молочная и мясная продукция в магазинах вредная, но при этом просит сравнить понятия «не вредно» и «полезно». Как отмечает Бачин, даже молоко при долгой термической обработке теряет свои свойства и меняет вкус. «Это уже не молоко в изначальном его понимании, а значит, нет в нем той пользы, что заложена природой», - говорит руководитель агрихолдинга «АгриВолга».

А ведь именно вкус, по результатам исследований, часто становится определяющим фактором для перехода на «органику».

Однако, Сергей Бачин подчеркивает, что при желании приобрести настоящий органический продукт, покупатель не должен поддаваться на громкие надписи «био», «эко» и прочие на упаковке. Все эти термины, за исключением лишь одного законного «органический», являются маркетинговым ходом. Гарантию качества органической продукции может дать только утвержденный законом термин и сертификация товара.