Российским учителям будут обеспечены доплаты за подготовку к ЕГЭ

В Госдуме РФ изучают законопроект, по которому отечественные учителя смогут рассчитывать на допвыплаты за подготовку учеников 9 и 11 классов к ЕГЭ. Соответствующая мера поддержки может быть внедрена уже в 2019-м году. Эта норма, следует отметить, и так прописана в законе об образовании, но выполняют ее не все регионы, а наиболее прозрачной системой выплат может похвастаться столица нашей страны. Об этом написал сайт Москва News.

По словам руководителя столичного Депобразования Исаака Калины, согласно решению московского градоначальника Сергея Собянина, работу учителей и специалистов-участников ЕГЭ оплачивают отдельно. Сайт «Школа большого города» выступает платформой, где можно найти все суммы компенсаций. Также министр заявил, что для педагога проведение экзамена куда сложнее, чем обычный урок, поэтому эта работа должна оплачиваться дополнительно.