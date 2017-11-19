В Украине создали искусственное сало

Как утверждают разработчики, на вкус новый продукт не смогут отличить от натурального даже самые большие гурманы, а в силу его состава искусственное сало вполне подойдет даже вегетарианцам.

Как сообщают украинские СМИ, новинку разработали студенты и преподаватели Сумского аграрного университета. Сначала перед ними стояла задача получить заменитель, который можно было бы использовать в пищевой промышленности при создании колбасы. Но оказалось, что новинка вполне может использоваться как самостоятельный продукт.

Как рассказал руководитель проекта, доцент университета Дмитрий Бидюк, в основном новый продукт состоит из растительного масла и желатина. «Изюминка» в том, что создатели могут регулировать жирность конечного продукта от 20 до 80 процентов, делать его сладким либо соленым, придавать вкус любых специй. При этом, в отличие от натурального, искусственное сало не содержит вредные вещества, присущие животным жирам.

Правда, пока не ясно, как воспримут новинку потребители. Ведь в Украине сало издавна является одним из «столпов» и гордостью национальной кухни. Хотя в последние годы этот продукт постоянно дорожает и становится менее доступным. По данным 2017 года, натуральное сало в стране подорожало на 67% и стало лидером по темпам удорожания.