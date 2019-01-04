Специалисты выяснили, что будет, если есть сало каждый день

Люди, ведущие здоровый образ жизни, всегда отказываются от вредных продуктов и привыкли исключать их из своего рациона питания. Специалисты решили выяснить, насколько сало полезный продукт, и стоит ли его употреблять ежедневно.

Как показали исследования, многие отказываются от сала, поскольку считают его чрезвычайно калорийным продуктом, и это действительно так; в 100 граммах содержится до 770 калорий. Но, при этом, есть и «обратная сторона монеты», если съедать 10-30 грамм сала в день – вреда оно не принесёт, а даже наоборот.

Сало – это кладезь полезных веществ, кроме витаминов А, D и E, продукт содержит незаменимую для организма кислоту - арахидоновую, известную также как омега 6-ненасыщенная жирная кислота. Она улучшает работу головного мозга, сердечной мышцы и нормализует холестериновый обмен.

Кроме этого, съедая кусочек сала с утра, человек может позабыть о проблемах со стулом, а также избавиться от лишней желчи и образования желчных камней.

Как оказалось, у этого продукта есть и противопоказания. Людям с заболеваниями почек, печени, желчного пузыря и поджелудочной железы не рекомендуется включать сало в свой рацион питания. Специалисты рекомендуют выбирать сало внимательно, и засаливать его самостоятельно.



