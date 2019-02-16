Зимняя сказка: Пять причин побывать в Рускеале

Рускеала – туристический комплекс, расположенный в республике Карелия (Россия). Телеканал «Мир 24» побывал в комплексе и составил свой список 5-ти причин побывать в Рускеале.

Причина первая – Вид горного парка и мраморного карьера послужили шикарными декорациями, таким фильмам как: «След пираньи»; «Белая руна»; «Тёмный мир»;. Причина Вторая – Спелеологом - может ощутить себя каждый желающий турист. Облачившись в снаряжение для альпинизма, можно спуститься, через проём в пещеры, где можно вдоволь насладиться живым историческим наследием «Рускеалы».

Причина третья – драгоценным камнем (Жемчужиной) этого места давно называют подземное озеро. «Поговаривают, в озере запрятан клад самого Колчака», правда или вымысел пытаются выяснить дайверы, вновь и вновь погружаясь в кристально чистую воду озера.

Причина четвёртая – Любители экстрима оценят «покатушки на снегоходах», ну а если адреналина будет мало, есть альтернатива в виде полёта над каньоном на троллее (высота с пятиэтажный дом).

Причина пятая (заключительная в списке) – Если все развлечения порядком поднадоели можно «порыбачить на форель». Зимняя рыбалка превосходная в «Рускеале», ведь рыба зимой изголодавшаяся и долго клёва ждать не придёться. Кроме этого, уха в здешних местах просто восхитительная.