Активный вид отдыха в предпочтении у российских мужчин в этом году

Опрос проводили эксперты в сфере туризма метапоисковой системы «momondo.ru». В исследовании участвовали представители 22-ух стран возрастом (от 18 до 65 лет).

«Спортивным развлечениям» готовы себя посвятить 39 % россиян, исходя из сводок опроса. Вторыми по списку идут колумбийцы 20 %, за ними финны (всего 5%) желающих провести активный отдых. Дайвинг остаётся в предпочтении у каждого четвертого россиянина (24%); после идёт альпинизм (23%); прыжки с парашютом (13%); горная езда на велосипеде (13%), замыкают список сёрфинг, скалолазание и рафтинг.

Самый малый процент остался за любителями кайтсёрфинга, виндсёрфинга, джампинга и погружению с акулами.