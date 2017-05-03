Работодатели России все чаще подбирают персонал через соцсети

В России все больше растет популярность поиска кандидатов на работу через интернет. Каждая третья организация для пополнения штата рабочих прибегает к помощи соцсетей, где по важным критериям отбирают будущих сотрудников.

Как утверждают многие сервисы по подбору кадров, на данный момент 60% работодателей используют Всемирную сеть, по подсчетам их количество увеличилось трехкратно за последние 3 года. Большинство директоров и нанимателей считают такой способ самым удобным, поскольку вся необходимая информация содержится в резюме человека. Это позволяет избежать ненужных многочасовых бесед, которые могут быть пустыми. А информация на сайтах дает полную картину умений, необходимую для той или иной работы.

Оставшиеся 40% не решаются применять данный потенциал для поиска подходящих работников, предпочитая действовать старым методом. Но и этот показатель вырос на 10% за три года.

Многие российские граждане привыкли находить работу обращаясь чаще всего к друзьям или родственникам. Этот способ устройства на роботу они находят самым эффективным и беспроигрышным. В то время как 24% россиян выполняют поиск работы через интернет, 18% обращаются на биржу труда.