В Алабаме намереваются установить жёсткий запрет на аборты

Исключением не будут даже жертвы инцестов или изнасилований. Соответствующий закон будет принят в ближайшее время.

В Алабаме местные власти намереваются установить жёсткий запрет на аборты. Женщины, решившиеся на это, не будут наказаны. А вот врачам угрожает до 99 лет тюремного заключения.

Собрание этого американского штата уже одобрило этот закон. Он вступит в силу после того, как окажется подписанным губернатором.

Правозащитные организации, существующие в Алабаме, уже анонсировали, что сделают всё возможное, чтобы эта инициатива не приобрела силу закона.

В Алабаме при голосовании сенаторов, 25 из них высказались в пользу полного запрета абортов. Противниками законопроекта оказались лишь 6 представителей.

Текст законопроекта гласит, что единственным случаем, когда аборт будет считаться в Алабаме легальным – это реальная угроза для жизни женщины.

Жертвы насилий и инцестов в это исключение не попадают. Врачи, которые решатся сделать нелегальный аборт женщинам в Алабаме после вступления закона в силу, могут получить срок в размере 10-99 лет.

Тема абортов сейчас является в США очень обсуждаемой. Запрет абортов уже обсуждался в 16 штатах. Однако, до сих пор он был принят лишь в Айове.

Там аборты запрещены после того, как у плода будет зафиксировано сердцебиение. Такие же законы после этого приняли в Огайо, Миссисипи, Кентукки и Джорджии.

Видимо, в Алабаме решили пойти ещё дальше. В сенате этого штата большинство принадлежит республиканцам. Конституционное право женщины на аборт будет отменено, а прерывание беременности на любом сроке приравнено к тяжёлому преступлению.

В США ещё в 1973 году аборт был признан правом женщины. Видимо, с тех пор многое изменилось.

Вопрос является достаточно спорным, в особенности в отношении жертв инцеста и изнасилования. Однако, то, что в целом он направлен на повышение рождаемости, наверное, является положительным моментом.