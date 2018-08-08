Финский пограничники испугалось российскую яхту

Работники береговой охраны Финляндии испугались, увидев российскую яхту, которую приняли за «трехголового монстра».





Событие произошло в Финском заливе. Пограничники увидели приближающего «трехголового монстра», что привело их в замешательство, однако когда на разведку отправился катер, стало известно, что неизвестный объект на горизонте – это российская яхта, которая дизайн которой был выполнен в стиле древнерусской ладьи.



Ярмо Хяккинен, командир службы береговой охраны, сообщил, за всю его карьеру, более забавных инцидентов еще не случалось, они часто отправлять катера в разведку, однако к «трехголовому монстру» катер был отправлен впервые. До последнего финны не понимали, что они видят, сложно представить, какие мысли были в этот момент в их головах.



Российская яхта отправлялась транзитом через финские воды на стилистический фестиваль в Норвегию. На борту финские пограничники шали соответствующие древнерусские костюмы, которые подходят под стиль самой яхты. Претензий с финской стороны быть не должно, так как нет ни одного закона, который как-то ограничивает внешность морского судна, поэтому оно может выглядеть как угодно, главное, чтобы отвечало всем нормам безопасности и пригодности для дальних путешествий.