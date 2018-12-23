Российские производители кваса не указывают на этикетках важную информацию

Росконтроль провел закупку и анализ семи марок кваса. Организация выявила общее нарушение: ни на одной этикетке не была указана присутствующая в составе добавка Е220.

Добавка Е220 (диоксид серы) – это консервант, который может быть опасен для людей с непереносимостью. Данную информацию производитель обязан указывать на этикетке. Содержание диоксида серы в пищевой продукции должно быть не больше 10 мг/кг или 10 мг/л.

В остальном освежающий летний напиток всех семи марок соответствует нормам. Отличниками стали: «Русский дар», «Очаковский» и «Никола». Средний балл получили напитки: «Лидский», «Вятский квас» и «Суздальские напитки». Двоечником оказался квас «Букет Чувашии». У него отметили слишком сладкий вкус и простой аромат.

Образцы проверяли по более чем 50-ти критериям. В основном эксперты изучали соответствие заявленному на этикетке составу и безопасности. Проверялась объемная доля этилового спирта, микробиологические показатели. Необходимо было выявить, сколько в образцах содержится консервантов и токсических соединений. Еще одним важным показателем был вкус напитка. По последнему пункту победителями оказались три марки: «Очаковский», «Русский дар» и «Никола».

Росконтроль не является государственной организацией контроля качества.

В конце мая историк русской кухни Павел Сюткин положил конец войне «окрошечников». Он рассказал, что традиционно окрошку готовили с квасом. А вот заправлять блюдо кефиром начали только в советское время.