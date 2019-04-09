Стал известен самый вкусный квас

На днях были обнародованы результаты исследования, которое проводили эксперты из «Росконтроль», чтобы определить самый вкусный квас, среди российских производителей.





Эксперты изначально выделили сем брендов кваса, в этот список вошли «Букет Чувашии», «Лидский», «Никола», «Очаковский», «Русский дар». «Вятский квас» и «Суздальские напитки». Дегустаторы лучше всего оценили следующие марки: «Русский дар», «Очаковский» и «Никола». Удовлетворительные показатели достались белорусскому квасу «Лидский». Отмечается, что самый невкусный квас – это «Букет Чувашии».



Помимо вкусовых восприятий, эксперты оценивали такие показатели, как безопасность, соответствие общим государственным требованиям и. Эксперты из «Росконтроль» заявили, что абсолютно все производители обманывают своих покупателей тем, что не указывают информацию на этикетке о наличии в напитке диоксида серы. Обычно это вещество используют от насекомых-вредителей. При этом уточняется, что диоксид серы не опасен для организма человека, однако может стать опасным для людей склонных к аллергическим реакциям.