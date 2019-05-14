«За бабки наняли массовку»: реакция подписчиков на песню Микеллы Абрамовой

Дочь известной певицы Алсу, одержавшая сомнительную победу в вокальном конкурсе «Голос. Дети», 18 июня представила публике свою новую работу.

Микелла Абрамова вместе с Максимом Ержаном выпустили новую композицию «Это любовь». Записанное видео стало доступно в профиле Микеллы в Instagram. Стоит отметить, весьма противоположные мнения относительно вокальных данных девочки, которые пользователи высказывали в комментариях.

Впрочем, у Микеллы Абрамовой нашлись и сторонники, отмечавшие невероятно красивый голос у дочери знаменитой певицы. Среди комментаторов отметились и те, кто нисколько не скрывал свой восторг, осыпая Микеллу Абрамову цветами из комплиментов. Подписчики отмечали ее прекрасный тембр и желали ей творческих успехов на музыкальном поприще.

Но критики тоже дали о себе знать, указав на множество недостатков. Среди претензий можно, например, отметить то обстоятельство, что голос Микеллы, можно сказать, заглушает Максима Ержана. Высказывали предположения, что вокалом Абрамовой могли заняться профессиональные звукорежиссеры для того, чтобы скрыть все шероховатости и помарки. «Что опять наняли за бабки массовку?», - такая реакция недоверия последовала от подписчиков на новую композицию Микеллы Абрамовой.