Редкий белый кит вернулся к брегам Австралии

Морское млекопитающее получило собственное имя Мигалу и первый раз было замечено 30 лет назад.

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Редкий горбатый кит-альбинос имеет Instagram – аккаунт. Там после «отсутствия» появилась запись, что Мигалу вернулся к берегам Австралии. 15 июня 2020 года кита заметили рядом с австралийским штатом Новый Южный Уэльс.

Австралийские учёные полагают, что этот тот самый легендарный горбатый кит белоснежного окраса. Первый раз громадину заметили в австралийской акватории в 1991 году. За 30 лет наблюдений биологи обнаружили лишь трёх горбатых китов с окрасом, как у Мигалу.

Исследователи моря сообщили, что горбатые киты ежегодно в период май – ноябрь совершают миграцию из Антарктиды к Австралии, где размножаются. После этого гигантские млекопитающие вновь отправляются в северные воды.

Морской биолог Ванесса Пиротта информирует, что белоснежная аномалия у горбатых китов случается раз на 40 тысяч животных. Заметить кита – блондинку, не легче, чем найти иголку в стоге сена. Лично ей за жизнь удалось увидеть Мигалу всего однажды. Учёная рассказала, что исследователи пытаются понять, действительно ли именно Мигалу замечен у берегов Австралии или двойник.

18 мая 2020 года в акватории бухты Судака появился белоснежный дельфин афалина. Он возглавлял стаю. Биологи РФ полагают, в Чёрном море это – единственный экземпляр.

Таким образом, морские млекопитающие-альбиносы вовсе не считают себя «белыми воронами» и благополучно сосуществуют с соплеменниками.