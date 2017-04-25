Пандемия вынудила Guinness пустить сотни тысяч литров пива на удобрение

Нераспроданный пабами Ирландии напиток вылили под рождественские ели и ивы.

Пивоварня Guinness, основана в 1759 году. Фото с irelandru.com, dw.com

Известной пивоварне пришлось отозвать тысячи бочонков пива, пишет издание The Independent. Со слов директора по производству Guinness, Эйдана Кроу, пойти на этот шаг компанию вынудила пандемия коронавируса. Производителю ничего не оставалось, как пустить сотни тысяч литров этого напитка на удобрение.

В период ограничений на работу пабов, баров и ресторанов, Guinness серьезно сократил производство. Компания сохранила лишь необходимые для поддержания запаса дрожжей объемы. А весь не выпитый посетителями заведений Ирландии запас пива и эля вернулся на завод. Было принято решение утилизировать сотни тысяч литров напитка в рамках программы экологически чистого лесного проекта.

Со слов Кроу, пиво пошло на удобрение плантаций ивы и рождественских елей. Сваренный из натуральных компонентов напиток является уникальным источником питательных веществ для растений.

Guinness пошел на столь нестандартный шаг, чтобы помочь владельцам пабов и ресторанов. Компания понесла огромные убытки, но иначе разорились бы мелкие торговые точки. Поэтому и было принято решение, поддержать простых предпринимателей, заявил Эйдан Кроу.