В Ленобласти змеи начали чаще нападать на взрослых и детей

Что делать при встрече с гадюкой, рассказали в Росприроднадзоре.

В Ленобласти выросла активность ядовитых змей. Фото: bkn.ru, 47channel.ru, gazeta.spb.ru

По сообщениям Северо-Западного управления Росприроднадзора, ядовитые змеи начали чаще нападать на детей и взрослых жителей Ленинградской области. Неутешительная статистика напрямую связана с тем, что обитатели 47-го региона начали чаще выбираться на природу и дачи.

В Росприроднадзоре рассказали, что делать при встрече с гадюкой и другими змеями. Рептилии плохо видят, но отлично слышат. Не стоит приближаться к ним более, чем на 2 метра, либо пытаться сделать селфи. Вспышка может взбесить и спровоцировать на атаку змею. Не меньше селфи гадюки не любят шум, запахи золы и гари.

Дабы не расплодить змей у себя на даче, нужно поддерживать участок в чистоте и порядке, не предоставляя рептилиям мест укрытия.

При укусе гадюки нужно замедлить распространение яда в организме, зафиксировав пораженные место и выпив как можно больше воды. Допускается прием средства от аллергии. Обязательно следует обратиться к врачу.

Токсичность яда гадюки снижается только ближе к осени.

Ранее в Ленобласти выписали из больницы малыша, который попал в реанимацию после укуса гадюки на озере Донцо. Всего за последнюю неделю июня трое детей из 47-го региона попали в больницы после нападения ядовитых змей.