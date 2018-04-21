В Подмосковье 16 семей принудительно выселяют из дома

Постройка в Чехове на ул. Летней, 26 признана незаконной.

Признанный незаконным дом на ул. Летняя, 26 в Чехове, фото из Instagram @sheremetev.vo; церемониальные предметы судебных заседаний, фото из Pixabay

Василий Шереметьев, замглавы городского округа Чехов в Подмосковье, в личном Instagram 4 июля подвел итог 7-летнего конфликта вокруг постройки на улице Летней, 26. Накануне в жилой дом с проверкой наведались замглавы округа, руководитель Управления капстроительства и ремонта, судебный пристав-исполнитель. Решением Чеховского городского суда М.О. от 22.06.2015 здание в микрорайоне Бадеево признано самовольной постройкой и подлежит сносу.

На будущей неделе 16 семей принудительно выселяют из дома без предоставления альтернативного жилья. Комиссия предупредила жильцов о том, что они остаются без крыши над головой, написал Шереметьев. В ходе осмотра проверяющие обнаружили ряд недопустимых нарушений. Например, не сделана нормальная система канализации: все отходы сливались на прилегающий участок, ощущается зловонный запах. Внутри помещения царит антисанитария. Сейчас в доме незаконно проживают мигранты из ближайшего зарубежья.

Напомним, в 2008 году бизнесмен Максим Омельченко получил разрешение на застройку жилья для собственных нужд и возёвл многоквартирный жилой дом, который в дальнейшем продал 16 семьям. В 2013 году начались суды о признании застройки незаконной. Жильцы до последнего боролись за свои квадратные метры и призывали власти сохранить их дом. Теперь судьба злополучного здания решена окончательно — жить в нём нелья. Впрочем, решение о сносе власти пока не приняли.